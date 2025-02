Plus belle la vie spoiler : Darius vole le téléphone de Jean-Paul ! (13 février 2025)

Publicité





Diarus Kassian dévoile peu à peu son vrai visage dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, jeudi 13 février 2025, il va voler le téléphone portable de Jean-Paul et éplucher toutes ses photos et données !











Et pire, Léa va être prise d’un violent malaise alors qu’elle est seule avec Aurore… Et c’est Kassian qui va décrocher sans dire un mot ! Léa va alors perdre connaissance, sous les yeux de sa fille…

Que cherche Darius Kassian avec Jean-Paul ? Ce dernier a-t-il bien fait de le pousser dans ses retranchements, quitte à mettre sa famille en danger ?

