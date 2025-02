Un Si Grand Soleil du 21 février : Thierry face à Thaïs et Liam (résumé épisode 1583 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1583 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 20 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flore est allongée sur son lit, elle se refait le film de ces dernières semaines avec Damien. Elle jette le bracelet qu’il lui avait offert…

Thaïs se réveille à côté de Liam. Elle lui demande s’ils se voient ce week-end. Liam reçoit des photos d’un pote à Dubaï et lui propose d’y aller passer le week-end, voir la semaine. Thaïs n’a pas l’argent mais Liam dit qu’il s’occupe de tout ! Elle lui demande s’il a l’argent, il dit qu’il fait un peu de black… Thaïs refuse, elle ne se fait pas entretenir.



Au commissariat, Alex et Elise charient encore Thierry sur ses petits plats. Il finit par avouer que c’est sa meufs qui lui préparent, elle s’appelle Suzanne, elle est cheffe et ils sont ensemble depuis 6 mois ! Ça leur cloue le bec.

Le procureur demande à Becker s’ils ont des nouvelles d Caspari mais ils n’ont rien. Le procureur pense qu’il fera forcément une erreur. Les italiens ont été déférés, ils risquent jusqu’à 30 ans de prison, comme Caspari. Au même moment, Damien est au bord de la route, en panne ! Deux femmes en van s’arrêtent, il prétexte avoir son fils hospitalisé à Barcelone. Elles acceptent de l’emmener à Perpignan.

Tiago raconte tout à Achille, qui est sous le choc. Il explique que c’est surtout sa mère qui morfle, lui ne pensait jamais à son père. Achille lui dit qu’il est là s’il a besoin de parler. Charlotte les rejoint, il préfère parler d’autre chose.

Ludo se balade avec Flore sur la plage, il lui parle de sa mère qu’il est allé retrouver à Nice. Elle pense qu’elle a du lui dire des horreurs, elle doit lui en vouloir à mort. Ludo n’a pas eu cette impression, elle a juste souffert de ne pas avoir vu Tiago.

Alex et Elise parlent encore de Thierry. Elise connait sa Suzanne ! C’est la cheffe du Bistrot Suspendu, elle est sympa et très jolie. Alex est choquée. Elise pense que Thierry doit être cool en dehors du boulot. Alex n’y croit pas.

Thierry remarque que Thaïs reçoit des messages, il pense qu’elle a trouvé un amoureux. Mais elle lui dit que c’est juste une pote…

ELisabeth et Alain sont avec Flore. Elisabeth lui donne un anxiolytique pour la détendre. Elle craque et fond en larmes. Flore culpabilise, Elisabeth lui dit qu’elle était sous emprise et ça lui ait arrivé à elle aussi.

Elise fait le point avec Thierry et Thaïs. Elle n’a rien de plus, elle a épluché la télésurveillance mais le mec a disparu. Thierry remarque que la rue où il disparait mène au garage de Liam Rubiot… Elise pense qu’il fait une fixette, Thierry dit qu’il ne le sent pas depuis le début. Thaïs ne comprend pas. Thierry est convaincu d’avoir raison.

Quand Flore rentre à la coloc, elle découvre que Ludo lui a laissé le numéro de sa mère… Elle hésite mais finit par l’appeler. Elle tombe sur sa messagerie, elle lui laisse un message pour lui dire qu’elle aimerait qu’elles se parlent.

Au téléphone, Thierry annonce à Suzanne qu’il a tout dit à ses collègues. Elle est ravie et Thierry avoue être content. Elle lui demande s’il va passer au resto mais Thierry a encore un truc à régler, il la rejoindra chez elle. Pendant ce temps là, Thaïs attend Liam devant le garage. Il a prévu un pique-nique sur la plage, elle est ravie. Ils s’embrassent avant de partir en moto… Thierry est à côté et les a vus !

