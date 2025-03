Publicité





20h30 le dimanche du 16 mars 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 16 mars 2025 : les invités

Entretien : Rencontre avec Leïla Bekhti, l’une des actrices les plus talentueuses et populaires de sa génération. Véritable caméléon à l’écran, elle alterne avec brio entre comédie et drame, offrant des performances d’une grande justesse.

Elle sera à l’affiche dès le 19 mars du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, d’après le roman éponyme de Roland Perez (paru en 2021 aux éditions Les Escales). Dans ce rôle, elle incarne une « mère courage », prête à tout pour son fils.



Laurent Delahousse revient sur les moments marquants de sa carrière, qu’elle mène tout en jonglant avec sa vie de mère de quatre enfants. Ensemble, ils explorent les lieux emblématiques de la capitale.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV