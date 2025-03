50mn Inside du 1er mars 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 1er mars 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 1er mars 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🚜 L’événement – Miss France au salon de l’agriculture⁣

Le premier rendez-vous incontournable de l’année pour la nouvelle Miss France. Comment a-t-elle affronté ce baptême du feu ?

🪩 En coulisses – Danse avec les Stars

Découvrez l’envers du décor de la compétition : personnalités, danseurs, équipes, comment gérent-ils la pression du direct ?⁣



🎭 Le portrait – Michèle Laroque⁣

⭐️ La story – Julia Roberts

Alors qu’elle doit recevoir un César d’honneur, retour sur le parcours de la star qui a su s’affranchir des dictactes d’Hollywood.

50mn Inside du 1er mars 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – Week-end en Provence ou sur la côte d’Azur : pourquoi faut-il y aller maintenant ? ⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.