Ici Tout Commence spoiler : Gaspard révèle à Sabri que... (vidéo épisode du 14 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaspard va s’attaquer à Sabri et l’humilier en plein cours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que le cours de la cheffe Armand bat son plein, Gaspard et Sabri sont contraints de faire équipe…











Publicité





Mais Sabri en a assez d’être écrasé par Gaspard. Bien décidé à ne plus se laisser faire, il tente de s’affirmer. Malheureusement pour lui, Gaspard excelle dans l’art de la mesquinerie. Pour lui faire comprendre qu’il ne doit plus jamais le défier, il choisit de l’humilier devant toute la classe. Et pour cela, il possède l’arme idéale… Une photo de Thelma ! Il explique que ça lui vient de Malik, tout le monde semble être au courant…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Constance annonce une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 14 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1132 du 14 mars 2025, Gaspard se moque de Sabri

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.