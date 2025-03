Enquête criminelles du 12 mars 2025 : sommaire du numéro inédit ce soir sur W9

Publicité





Enquête criminelles du 12 mars 2025, le sommaire Ce mercredi soir, Nathalie RENOUX vous donne rendez-vous dès 21h10 sur W9 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête criminelles ». Cette semaine, il a pour thème « Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête criminelles du 12 mars : votre émission en résumé « Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche »

L’affaire Joël Le Scouarnec est l’un des plus grands scandales pédo-criminels de l’histoire judiciaire en France. Ce chirurgien breton a été arrêté en 2017 après qu’une petite fille de six ans l’a accusé d’agressions sexuelles, sans quoi il aurait pu échapper à la justice. Né en 1950, Le Scouarnec a exercé dans plusieurs hôpitaux en Bretagne et dans le centre-ouest de la France. Entre 1986 et 2017, il a utilisé sa profession de chirurgien pour abuser sexuellement de nombreux enfants, principalement des patients encore sous anesthésie.

Lors de son arrestation, les enquêteurs ont fait des découvertes macabres à son domicile : des objets sexuels, des milliers de photos, des poupées et des carnets relatant ses actes criminels. En tout, plus de 300 agressions ont été recensées. Comment ce médecin respecté a-t-il pu commettre de tels crimes sans éveiller les soupçons ? En 2005, il avait déjà été condamné à une peine de prison avec sursis pour détention de contenus pédopornographiques, mais l’Ordre des médecins n’a pas pris de mesures à son encontre. Pire encore, l’hôpital de Jonzac (Charente-Maritime) lui avait adressé une lettre de recommandations. L’émission *Enquêtes Criminelles* se penche sur la question de savoir pourquoi ses agissements ont été tolérés, en montrant que même certains proches et responsables ont fermé les yeux.



Publicité





Ensuite, l’émission s’intéressera à l’assassinat de la milliardaire monégasque Hélène Pastor, tuée par balle devant un hôpital à Nice en mai 2014. Grâce à des caméras de surveillance et à divers indices, les auteurs du crime, un tireur et son complice, ont été interpellés. Cependant, l’enquête révélera qu’ils n’étaient pas les seuls responsables. Un membre proche de la famille de la victime se trouve être à l’origine du meurtre, un fait choquant à Monaco où personne ne soupçonnait un tel drame familial.