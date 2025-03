Plus belle la vie spoiler : Yolande en danger, Lamaury va très loin ! (13 mars 2025)

Publicité





Le piège va peu à peu se refermer sur Yolande dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l'épisode du jeudi 13 mars 2025, même si au départ Yolande est méfiante vis à vis de Mélusine, qu'elle pense être une arnaqueuse, elle va peu à peu douter…











Et pour cause, elle va toucher la corde sensible en lui disant que Jocelyn est déçu d’elle ! Et alors que Yolande est avec Lamaury, quand il s’en va elle découvre un message de Jocelyn inscrit sur son miroir !

Yolande est perturbée… Va-t-elle réaliser qu’elle est manipulée par Lamaury et sa complice ? Va-t-elle en parler à Jennifer et Barbara ? Pendant ce temps là, les deux amies demandent l’aide de Louis Robbie, qui va jouer le faux notaire. Il accepte pour Yolande, qu’il apprécie et qu’il pense en danger.

