Ici Tout Commence spoilers : Teyssier affronte Ferdinand, le jeu de Thelma, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 mars 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 mars 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Teyssier en plein chaos.







Publicité





Alors qu’à l’institut, la rumeur d’une liaison entre Constance et Ferdinand se propage, voilà qu’Emmanuel fait son retour à l’institut. Et Tom lui parle directement de la rumeur sur sa femme ! Teyssier n’y croit pas et compte bien tout faire pour évincer Ferdinand. Il s’appuie sur Enzo, en lui demandant de reprendre sa place de co-directeur…

Pendant ce temps là, Thelma joue sur les deux tableaux et se fait griller par Zoé… Quant à Antoine, il doit faire face à un problème sanitaire à l’internat.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 mars 2025

Lundi 10 mars 2025 (épisode 1128) : A L’institut, Ferdinand accentue la pression. Alice doit maintenant se déclarer. A l’internat, Solal relaie une sale information.

Mardi 11 mars 2025 (épisode 1129) : Teyssier passe un deal avec Ferdinand. Solal convainc Antoine de chercher la petite bête. De son côté, Alice ose se lancer.

Mercredi 12 mars 2025 (épisode 1130) : Au master, Ferdinand est à un poil près. De son côté, Coline est à bout. A l’internat, Antoine parle dans le vide.

Jeudi 13 mars 2025 (épisode 1131) : En service, Ferdinand pète les plombs. Zoé voit clair dans le jeu de Thelma. Pour sa part, Milan remue le passé.

Vendredi 14 mars 2025 (épisode 1132) : A L’institut, Teyssier abat sa dernière carte. Thelma joue sur les deux tableaux. En cuisine, Milan apprend de ses erreurs.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la stratégie de Teyssier face à Ferdinand ! (vidéo épisode du 11 mars)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 10 au 14 mars 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici