Les apprentis aventuriers spoiler : découvrez qui a gagné l’Affrontement et qui va être éliminé lundi !

Gros rebondissement à venir lundi dans « Les apprentis aventuriers » sur W9 ! Alors que Hillary et Giovanni ont gagné l’épreuve de qualification pour l’Affrontement, Enzo et Colette vont protéger une équipe de la plage tandis que l’autre ira à l’Affrontement. Et Laurent va annoncer à la surprise générale que l’équipe perdante sera éliminée sur le champs !











On peut déjà vous révéler que contre toute attente, les rouges vont décider de protéger Rémy et Maéva !

Jean-Pascal et Delphine vont donc se retrouver à l’Affrontement face aux roses, Hillary et Giovanni. Les roses vont remporter l’Affrontement, Jean-Pascal et Delphine seront donc éliminés.

