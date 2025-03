Ici Tout Commence spoilers : Thelma ment, Teyssier déterminé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 mars 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 mars 2025 – Vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les conséquences de la fête clandestine des élèves. Alors que Thelma a brisé le coeur de Sabri en le faisant passer pour une mytho, ça a dérapé et toute l’électricité de l’institut a sauté ! Teyssier va être déterminé à trouver le coupable et Thelma ne va pas hésiter à balancer sa promo !

De son côté, Sabri ouvre les yeux sur Thelma et lui balance ses quatre vérités : il a compris qu’elle était superficielle et la traite de coquille vide ! Pour se rattraper, Thelma monte un click and collect en attendant que le Double A puisse réouvrir.

Quant à Mehdi, il confronte Lionel : il est convaincu qu’il flirte avec Emi. Lionel lui assure que ce n’est pas le cas…



Publicité











Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 mars 2025

Lundi 24 mars 2025 (épisode 1138) : Face à Teyssier, Thelma crache le morceau. A la ferme, Angèle voit grand. De son côté, Tom se relance sur le marché.

Mardi 25 mars 2025 (épisode 1139) : Au Click & Collect, Thelma s’attire les foudres de la promotion. Soufflé par Mehdi, Lionel tombe des nues. Tom fait le lover.

Mercredi 26 mars 2025 (épisode 1140) : Confrontée par Teyssier, Thelma passe à la caisse. En service, Lionel retourne sa veste. De son côté, Carla fait cavalier seul.

Jeudi 27 mars 2025 (épisode 1141) : A L’institut, Thelma règle ses comptes. Gaspard et Cléo sont à couteaux tirés. A la coloc, Carla et Vic se serrent les coudes.

Vendredi 28 mars 2025 (épisode 1142) : A L’institut, Thelma roule tout le monde dans la farine. Gaspard et Cléo cassent du sucre sur le dos de Leroy. Avec Carla, Vic se prend au jeu.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Zoé furieuse contre Thelma, ils risquent d’être virés ! (vidéo épisode du 26 mars)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 24 au 28 mars 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici