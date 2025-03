« L’intruse »du 12 mars 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« L’intruse » au programme TV du mercredi 12 mars 2025 – Ce mercredi soir, France 2 continue la diffusion de sa nouvelle série inédite « L’intruse » avec Mélanie Doutey, Lucie Fagedet et Eric Caravaca.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 12 mars 2025

Episode 3 « La chute » : Paula est suspectée du meurtre de son amie et voisine, Aline Blaumet. Mise en garde à vue par le Capitaine Bouazid en charge de l’enquête, elle est finalement placée sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement. Jérôme ayant appris pour sa liaison avec Nicolas, il refuse qu’elle revienne au sein de la maison où Tess a désormais tissé sa toile. Paula n’a d’autre choix que de se tourner vers son père, qui la soutient dans cette épreuve. Mais suite à une altercation avec Tess et à la menace qui pèse sur son foyer dont elle est exclue, Paula, acculée, décide de mener seule son enquête sur Tess pour comprendre qui elle est réellement et ce qu’elle est venue chercher en s’infiltrant chez eux.

Episode 4 « La revanche » : Paula part sur les traces de Tess et remonte le fil des endroits où elle a grandi. Elle comprend alors que Tess n’est sans doute pas celle qu’elle prétend être et qu’elle n’a pas ciblé la famille Martel par hasard. Pourrait-elle être la fille de Jérôme ? Pendant ce temps à la maison, Camille éprouve elle aussi un malaise grandissant au contact de Tess, qui cherche à asseoir sa position au sein de la famille. C’est quand Paula parvient à obtenir quelques informations du psychiatre qui a suivi la jeune fille, qu’elle découvre qu’elle peut devenir à tout instant terriblement dangereuse. Mais alors que Paula alerte sa famille sur la menace que représente Tess, Jérôme découvre qu’Orso a disparu…



« L’intruse – rappel du synopsis

Paula, 40 ans, s’apprête à reprendre le travail après son congé maternité. Mais elle ne se sent pas prête. Son bébé, Orso, l’a épuisée, et jongler avec ses deux aînés n’a rien arrangé.

Avec son mari Jérôme, ils embauchent Tess, une jeune fille au pair qui semble idéale. Une véritable perle rare. Pourtant, très vite, Paula ressent un malaise. Seule contre tous, elle est la seule à se méfier de Tess, tandis que son foyer change imperceptiblement. Des incidents troublants s’accumulent, la faisant passer pour une mère dépassée. Lorsqu’elle confie ses doutes, on lui assure que ce n’est que le baby blues qui la rend paranoïaque. Mais et si elle avait raison ? Ou bien cache-t-elle elle-même quelque chose ?

Car Tess n’est pas là par hasard. Que cherche-t-elle vraiment en s’immisçant dans cette famille ?

Accueillir une étrangère chez soi, c’est prendre un risque. Une famille, c’est du chaos, de l’épuisement… mais c’est souvent quand elle est en danger qu’on réalise à quel point elle est précieuse.

Le casting

Avec Mélanie Doutey (Paula), Lucie Fagedet (Tess), Eric Caravaca (Jérôme), Léonie Simaga (Aline), Clément Sibony (Nicolas), Mariama Gueye (Elsa), Alain Doutey (Alain), Anne Loiret (Karsenti), Louise Massin (Daphné), Lola Neymark (Adèle Bouazid), Hélie Rose Dalmay (Camille), Zacharie Heintz (Basile)