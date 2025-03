Des racines et des ailes du 12 mars : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 12 mars 2025 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Sur les chemins de la Drôme et du Vercors ».





Des racines et des ailes du 12 mars « Sur les chemins de la Drôme et du Vercors »

S’aventurer sur les sentiers de la Drôme et du Vercors, c’est découvrir deux univers contrastés : d’un côté, une montagne majestueuse encerclée de falaises imposantes, telle une forteresse naturelle ; de l’autre, les collines douces et apaisantes de la Drôme.

Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière, suit les traces des pionniers de l’alpinisme en gravissant le mont Aiguille, sommet emblématique du Vercors. Depuis son sommet, le panorama spectaculaire révèle les falaises abruptes qui confèrent au Vercors son allure de citadelle, un relief stratégique qui en fit un refuge pour la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.



Chaque été, un couple de bergers conduit le plus grand troupeau du Vercors vers les hauts plateaux. Pour leur première saison, Emmanuel Iragne et sa compagne doivent veiller sur 2 500 bêtes dans des conditions particulièrement exigeantes.

Dans la Drôme, le parcours de Nicolas Chenivesse est marqué par l’épreuve. Devenu orphelin à 21 ans, il trouve un nouveau souffle en investissant son héritage dans la restauration d’un monument en ruine, au cœur de la Drôme des Collines. Soutenu par les habitants du village, il rebâtit pierre après pierre ce patrimoine, tout en se reconstruisant lui-même.

À Saint-Uze, la faïencerie Revol nous ouvre ses portes. C’est dans cette manufacture centenaire qu’est né le célèbre gobelet froissé en porcelaine, vendu dans le monde entier. Aujourd’hui, Olivier Passot mise sur une nouvelle collection de vaisselle pour poursuivre cette aventure et conquérir un public toujours plus large.

Enfin, au château de Suze-la-Rousse, Laurence Lavergne, conservatrice, relève un défi de taille en faisant appel à des restaurateurs du patrimoine venus de toute la France. Leur mission : reconstituer un lit à la duchesse, témoin du raffinement et de l’art de vivre dans ces grandes demeures de la Renaissance en Provence.

