« Papa ou maman » et « Papa ou maman 2 » ce soir sur M6 (7 mars 2024)

« Papa ou maman » : histoire et interprètes du film rediffusé par M6 ce soir, vendredi 7 mars 2025 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Papa ou maman », signé Martin Bourboulon avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Et dans la foulée, la chaîne diffuse la suite, « Papa ou maman 2 ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Papa ou maman » : histoire et interprètes

Florence et Vincent Leroy ont tout pour eux : une carrière florissante, un mariage harmonieux, des enfants épanouis. Aujourd’hui, ils sont bien décidés à réussir aussi leur divorce. Mais lorsqu’ils décrochent en même temps la promotion de leurs rêves, leur séparation prend une tournure explosive. Plus question de compromis : les anciens conjoints se livrent une bataille sans merci… avec un objectif pour le moins inhabituel : éviter à tout prix d’obtenir la garde des enfants !

Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier, Judith El Zein, Michaël Abiteboul, Vanessa Guide, Michel Vuillermoz, Anne Le Ny, Yves Verhoeven et Yannick Choirat



Et à 22h25 : « Papa ou maman 2 »

Deux ans ont passé. Après une séparation chaotique, les Leroy semblent enfin maîtriser l’art du divorce. Mais l’arrivée de nouveaux partenaires dans la vie de Vincent et Florence ravive les tensions. La guerre entre les ex est relancée, et cette fois, tous les coups sont permis !

Avec Laurent LAFITTE (Vincent Leroy), Marina FOÏS (Florence Corrigan), Alexandre DESROUSSEAUX (Mathias Leroy), Anna LEMARCHAND (Emma Leroy), Achille POTIER (Julien Leroy), Michaël ABITEBOUL (Paul), Judith EL ZEIN (Virginie), et Sara GIRAUDEAU (Bénédicte)