Plus Belle La Vie du 12 mars 2025 : Yolande manipulée, Samuel confronte Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 287 en avance)

Plus belle la vie du 12 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 287 de PBLV – Le plan de Jennifer et Barbara se met en place cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Lamaury est très fort et va manipuler Yolande…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 mars 2025 – résumé de l’épisode 287

Lamaury est avec Yolande et envisage d’acheter son appartement en viager. Il la pousse à se confier et elle lui parle de Jocelyn avec émotion. Lamaury confie alors qu’il a lui aussi perdu sa femme brutalement. À l’écart, Jennifer et Barbara écoutent la conversation : Jennifer est persuadée qu’il ment, car il n’a jamais été marié. Elle pense qu’il manipule ses victimes de cette façon. Pressé, Lamaury souhaite rencontrer le notaire de Yolande dès la fin de la semaine. Soudain, Barbara fait tomber son téléphone, réactivant le son. Des klaxons retentissent, mais Yolande prétend que c’est la sonnerie de ses SMS avant de poursuivre la visite de l’appartement avec Lamaury.

Au cabinet médical, Samuel attend Jennifer avec des cafés, mais ils ont eu le temps de refroidir. Jennifer explique qu’elle était avec Barbara pour aider Yaël, mais Samuel a des doutes. Il est convaincu qu’elle lui cache quelque chose en rapport avec Madeleine et exige la vérité. Jennifer prétend alors qu’elle prépare une fête d’anniversaire pour lui.



Yolande, en compagnie de Barbara et Jennifer, avoue être troublée par Lamaury. Ses amies lui rappellent qu’il est un meurtrier. Pourtant, Yolande lui a déjà promis une rencontre avec son notaire vendredi, pensant à un ami de Jocelyn, notaire à la retraite.

Lamaury revient voir Yolande avec des fleurs et des chocolats, lui conseillant de ménager son cœur fragile. Yolande lui annonce alors qu’elle est prête à signer le viager, mais il l’invite à bien réfléchir. Peu après, elle reçoit des SMS publicitaires d’une voyante nommée Mélusine. Intriguée, elle décide d’aller la voir. Mélusine, bien que débordée, lui annonce qu’elle connaît son prénom et que Jocelyn a un message pour elle. Troublée, Yolande s’interroge.

Pendant ce temps, Nisma parle d’un travail à Alix, qui, ravie, la remercie avant de partir à la fac. Plus tard, Alix se rend au commissariat pour porter plainte : son scooter a été volé devant sa résidence. Non assuré, elle n’a aucun recours financier. Samuel prend sa déposition, mais elle comprend qu’il pourra difficilement l’aider. Avant de partir, elle avoue traverser une période compliquée, au point de ne pas toujours savoir comment se nourrir. Touché, Samuel l’observe partir.

À la résidence, Alix confie à Nisma qu’elle va devoir payer une carte de transport, mais Nisma l’avertit que le travail finit tard et qu’il n’y aura plus de transports disponibles. Désespérée, Alix voit peu de solutions. Nisma demande alors à Jules de lui prêter son vélo. De son côté, Vadim surprend Nisma par sa gentillesse envers Alix. Piquée, elle se montre jalouse, mais Vadim en joue et lui rappelle leur relation libre.

Au bar, Blanche commande un café à Thomas et remarque qu’il est contrarié. Il lui demande si elle lui a mis une bonne note par pitié, comme Zoé le lui a laissé entendre. Blanche le rassure : il méritait sa note et aurait pu en parler directement. Elle souligne ses progrès et la qualité de son travail. Rassuré, Thomas retrouve le sourire. Plus tard, Blanche remet Zoé à sa place concernant le travail de Thomas et lui explique ses erreurs.

Au Mistral, Zoé évoque une fable avec Thomas et admet avoir été injuste avec lui. Elle s’excuse, et Thomas apprécie l’effort.

VIDÉO Plus belle la vie du 12 mars 2025 – extrait vidéo

