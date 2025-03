Plus Belle La Vie du 5 mars 2025 : la mort de Madeleine choque le Mistral (résumé + extrait vidéo épisode 282 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 282 de PBLV – C’est un drame qui attend Jennifer cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, elle apprend la mort de Madeleine !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 mars 2025 – résumé de l’épisode 282

Jennifer est inquiète : Madeleine avait rendez-vous au cabinet à 9h, mais elle ne s’est pas présentée. Barbara, qui ne l’a pas vue non plus, lui conseille de l’appeler. Au téléphone, c’est Samuel qui décroche. Jennifer le rejoint rapidement et découvre des pompiers devant l’immeuble de Madeleine. Samuel lui annonce avec gravité que la femme de ménage a retrouvé Madeleine sans vie. Bouleversée, Jennifer fond en larmes.

Au chevet de Madeleine, Gabriel et Samuel examinent la situation. Gabriel est perplexe : le traitement de Madeleine contre son insuffisance cardiaque semblait bien fonctionner, elle n’aurait pas dû succomber. Jennifer, restée à l’écart, peine à comprendre ce qui s’est passé, d’autant plus qu’elle allait bien la veille. En observant le corps, Gabriel note une crispation du visage ainsi qu’un hématome, probablement causé par une chute. Tout laisse à penser qu’il s’agit d’une mort naturelle, mais il n’en est pas totalement certain.



Au cabinet médical, Jennifer interroge Gabriel : comment Madeleine a-t-elle pu faire une crise cardiaque si soudaine ? Gabriel lui explique que son patch confirme un arrêt brutal sans signe annonciateur. Pour lui, Madeleine était simplement une femme au cœur fragile qui a succombé à un malaise. Pourtant, Jennifer a du mal à croire à une mort naturelle.

Plus tard, Thomas passe voir Jennifer pour lui remettre une contribution à la cagnotte en mémoire de Madeleine. Émue, Jennifer le remercie, mais reste troublée par un détail : elle a contacté les pompes funèbres et a découvert que quelqu’un organise déjà les funérailles, alors que Madeleine n’avait pas de famille.

Jennifer rencontre Antoine Lamory, l’homme qui s’occupe des obsèques. Il lui révèle avoir acheté l’appartement de Madeleine en viager. Il explique qu’au fil du temps, elle était devenue comme une grand-mère pour lui… Mais Jennifer tique lorsqu’il évoque ce viager. Elle l’informe que Gabriel a demandé une autopsie. Pris au dépourvu, Antoine semble surpris. Sans rien ajouter, il s’éloigne, et Jennifer choisit de ne pas lui remettre l’argent de la cagnotte.

Troublée, Jennifer se rend alors chez Barbara pour lui parler du viager. Si Barbara trouve cela banal au départ, Jennifer lui révèle que Madeleine avait signé la vente en viager il y a seulement deux mois. Un frisson parcourt les deux femmes : et si ce n’était pas une mort naturelle ?

Pendant ce temps, à la résidence, Vadim propose à Nisma de se voir le soir même. Ils conviennent d’un rendez-vous au cinéma. Soudain, une nouvelle venue fait son apparition et demande de l’aide à Vadim, mais ce dernier la repousse avant de partir. Nisma accueille alors la jeune femme, qui se présente sous le nom d’Alix, étudiante à Aix. Plus tard, Alix propose à Nisma de l’accompagner à sa faculté en scooter, mais elle lui demande d’avancer l’argent pour l’essence…

Au Mistral, Alix retrouve Nisma et se réjouit de leur rencontre. Cependant, elle ne cache pas son animosité envers Vadim, qu’elle critique ouvertement pour son accueil glacial.

De son côté, Mirta consulte Gabriel pour un problème à l’œil et une douleur au bas-ventre. Suspectant une infection sexuellement transmissible, il lui pose des questions sur sa vie intime avec Robert et lui demande si ce dernier présente les mêmes symptômes. Sous le choc, Mirta accepte de faire des analyses, tout comme Robert, qui se sent vexé mais s’y résout.

Djawad, de son côté, met en garde Louis et lui ordonne de se limiter au strict nécessaire. Curieux, il tente d’en savoir plus sur son passé, mais Louis élude le sujet. Lorsqu’il s’éloigne, il confie à Barbara son enthousiasme : il trouve Louis fascinant et le compare à Arsène Lupin.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

