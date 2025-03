« L’île de la tentation » : Hugo et Marine séparés ou toujours ensemble ? Révélation !

Publicité





Hier soir dans « L’île de la tentation », Marine a pu découvrir que Hugo avait cédé à la tentation avec Katell. La jeune femme a alors annoncé que tout était fini entre eux ! Et dans l’épisode de la semaine prochaine, elle va partir en date avec Logan et ils vont passer la nuit ensemble… Mais Hugo et Marine sont-ils vraiment séparés depuis la fin du tournage ? Réponse !











Contre toute attente, entre les dénigrements de Marine envers Hugo et sa tromperie avec Katell, ces deux là seraient toujours ensemble ! Selon les informations du bloggeur Aqababe, Marine et Hugo sont bien restés en couple à leur retour en France.

« Il a eu un court flirt avec Katell, rien de bien sérieux, mais il s’est vite repris en main et s’est ressaisi en se faisant pardonner auprès de Marine. Tout va bien entre eux » a assuré Aqababe il y a quelques temps.

Une révélation surprenante et qui va certainement décevoir les téléspectateurs. Il faut dire que Marine s’est montrée sous un mauvais jour en passant son temps à dénigrer Hugo auprès de Logan, son ex. Et en cédant à la tentation avec Katell, Hugo semblait avoir atteint le point de non retour. Sur les réseaux sociaux, Marine et Hugo sont parmi les plus critiqués.



