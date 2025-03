TPMP de retour ce lundi 3 mars : où regarder « Touche pas à mon poste » ce soir ?

Publicité





Après la fermeture de C8, Cyril Hanouna et son équipe n’abandonnent pas leurs fidèles téléspectateurs ! Dès ce soir, « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) revient sur une chaîne dédiée, accessible sur YouTube, Dailymotion et les box internet, de 18h20 à 21h15.











Publicité





Fini le format télé traditionnel, place à une expérience 100% numérique et connectée.

Les fans pourront suivre l’émission en direct chaque soir, avec des interactions renforcées via les réseaux sociaux. Cette nouvelle formule marque une révolution dans l’histoire du programme et promet encore plus de débats, de rires et de séquences cultes.

📺 Rendez-vous dès ce soir à 18h20 sur la nouvelle chaîne TPMP à retrouver sur :



Publicité





– YouTube

– Dailymotion

– Molotov

– SFR – Canal 29

– Orange – Canal 80

– Free – Canal 31

– Canal+ – Canal 29

– Canal+ Afrique – Canal 40

– Canal+ Antilles – Canal 84

– Canal+ Océan Indien – Canal 34

– Canal+ Nouvelle Calédonie / Australie – Canal 31