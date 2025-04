Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Rayane sur le point de rencontrer Jimmy mais... (vidéo épisode du 1er mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jack et Rayane vont-ils enfin rencontrer Jimmy dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, ils vont être en plein dilemme alors que Lizzie l’a retrouvé et abordé pour eux…











Publicité





Chez les Roussel, Jack et Rayane sont extrêmement embarrassés ! Alors qu’elle est allée parler à Jimmy à la fac, Lizzie a tenu des propos assez maladroits. Jimmy est bien conscient de l’implication démesurée des deux amoureux pour le retrouver… Désormais, Jack et Rayane n’osent même plus l’appeler ! Parviendront-ils à surmonter leur gêne ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Manon inquiète, elle confie à Michaël qu’elle… (vidéo épisode du 1er mai)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1934 du 1er mai 2025 : Jack et Rayane hésitent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.