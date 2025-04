Plus Belle La Vie spoilers : Hector réapparait, Blanche sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 28 avril au 2 mai 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la révélation de la maladie d’Hector.







Alors qu’Hector a disparu, il va finalement être retrouvé mais entre temps, Blanche découvre son secret : il a la maladie d’Alzheimer ! C’est pour cette raison qu’il tient à écrire ses mémoires avant qu’il ne soit trop tard. Blanche et Hector s’expliquent et ce dernier a une autre révélation à lui faire…

De son côté, Steve voit l’arrivée de ses mères, inquiètes pour lui. Mais il continue de se laisser influencer par Sébastien. Et totalement perdue, Nisma finit par trouver ce qu’elle veut faire.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 28 avril au 2 mai 2025

Lundi 28 avril 2025, épisode 320 : Tandis que le Mistral se mobilise en urgence, Blanche fait une surprenante découverte. En proie au doute, Apolline et Jules prennent une décision radicale. Au commissariat, Idriss pense être victime d’une injustice.

Mardi 29 avril 2025, épisode 321 : Blanche fait face à un dilemme tandis qu’Hector lui confie son secret. Apolline passe à l’action et appelle du renfort. Au commissariat, Patrick doit intervenir pour soutenir un de ses équipiers.

Mercredi 30 avril 2025, épisode 322 : Steve est perturbé par différentes révélations, il ne sait plus qui croire. Tandis que Blanche et Hector jouent cartes sur table, Luna tente de soutenir son amie. Au Mistral, à chaque jour un nouveau défi alors qu’Aya doit improviser en cuisine.

Jeudi 1er mai 2025, épisode 323 : Face à une décision de Steve qui pourrait tout changer, ses proches se mobilisent. Au commissariat, les policiers subissent de la pression en interne. Nisma, quant à elle, semble sur la bonne voie pour trouver la sienne !

Vendredi 2 mai 2025, épisode 324 : Steve décide de prendre de la distance, encouragé par sa nouvelle rencontre. Un incident technique au cabinet médical va provoquer un échange inattendu. Alors que Blanche honore le marché passé avec Hector, celui-ci semble avoir encore une révélation à lui faire.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…