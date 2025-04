The Power du 28 avril : Vivian va-t-il remporter l’indice ? Gros rebondissement ! (résumé, spoiler + replay épisode 16)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 16 du lundi 28 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 16 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’il est temps de savoir qui est la seconde cible.











Et verdict : c’est Vivian qui est la seconde cible ! Manon a écouté le conseil de Maïssane et Vivian est convaincu que c’est Mélanie qui est le Power Player. Quelques heures plus tôt, Vivian a confronté Mélanie et il lui a demandé de le mettre en cible pour la protéger ! Mélanie a parlé des soupçons de Vivian à Manon et Giovanni. Manon est rassurée.

Vivian joue la comédie, il fait mine d’être remonté qu’on l’ait mis en cible. Vincent et Sarah viennent à parler à Vivian, ils pensent que son clan est contre lui et l’a mis en cible. Sarah dit à Vivian que Mélanie n’est pas Power Player mais qu’elle protège quelqu’un. Manon commence à s’inquiéter…

Vivian parle à Lou, qui lui dit qu’elle est convaincue qu’Antoine est le Power Player. Il confirme volontairement pour détourner les soupçons.



Mélanie s’inquiète pour Vivian, qu’elle met en danger. Mais elle continue de lui mentir pour protéger Manon. Jessica les rejoint, elle pense que c’est Antoine le Power Player.

Mélanie parle à Vivian, elle culpabilise vis à vis de Vivian. Manon lui assure qu’ils feront tout pour le sauver. Vivian les rejoint et Manon joue la comédie au point de se mettre à pleurer ! Vivian est convaincue qu’elle est sincère. Vincent et Jessica parlent à Manon, eux aussi sont loin de la soupçonner. Et même Maïssane est finalement bluffée par le jeu de Manon.

Delta réunit les joueurs. L’une des deux cibles va pouvoir remporter un indice sur le Power Player. C’est lui qui a choisi et c’est Vivian qui est désigné. Vivian participe donc à un défi. Il doit identifier des langues à l’oral ! Il doit faire aucune erreur pour remporter l’indice. Mélanie, Manon et Maïssane s’inquiètent…

Spoiler : Vivian a-t-il remporté l’indice ?

Dans l’épisode de demain, Vivian découvre qu’il s’est trompé, il ne remporte donc pas d’indice. Et gros rebondissement : Nathalie met en garde sa fille Lou. Elle pense qu’Antoine n’est pas le Power Player et a des doutes sur Manon !

The Power, le replay du 28 avril

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce lundi 28 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 29 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.