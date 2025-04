Un dimanche à la campagne du 20 avril 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 20 avril 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 20 avril 2025 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités qui ont su dépasser les obstacles et surmonter leurs doutes.

Du Japon à la France, Thierry Marx, chef étoilé, a conquis les plus grandes tables. Fils d’ouvrier, passionné par la rue et le judo, il s’est imposé dans le monde de la gastronomie avec audace et détermination.



Laura Felpin est devenue incontournable dans les séries cultes du moment, de Bref 2 de Kyan Khojandi à Le Flambeau de Jonathan Cohen. Humoriste plébiscitée par sa génération, elle a dû lutter contre de nombreux préjugés avant de séduire avec ses personnages hauts en couleur.

Révélé avec le groupe Fréro Delavega dans The Voice, Jérémy Frérot mène aujourd’hui une brillante carrière solo. Une nouvelle page pour l’artiste, qui revient avec émotion sur la séparation difficile avec son complice de toujours, Flo Delavega.

Entre babyfoot et initiation culinaire aux côtés de Thierry Marx, les invités partagent cette semaine encore un moment hors du temps, redécouvrant les joies simples d’un Dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 20 avril 2025