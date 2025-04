Un Si Grand Soleil du 9 avril : Thierry découvre la vérité (résumé épisode 1616 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1616 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 9 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thierry appelle Suzanne, elle dit être encore au resto alors qu’elle est dans la rue. Elle lui dit d’aller se coucher sans l’attendre. Elle est au bord des larmes et lui dit qu’elle le rejoint au lit en rentrant. Suzanne balance son sac contenant arme et munitions dans l’eau !

Manu explique à Alex que Rebecca lui a sauté dessus. Ça fait rire Alex. Il lui conseille de changer de salle mais il refuse. Alex lui dit de pas s’étonner si elle revient pour le draguer. Manu lui explique qu’il va y aller avec Eve cet après-midi ! Alex trouve ça drôle, il veut prendre sa journée pour venir voir ça.



Thierry sert un café à Suzanne, il lui dit qu’elle a eu le sommeil agité. Elle prétexte s’inquiéter pour son resto. Thierry lui demande si elle peut le déposer au boulot, elle dit qu’elle peut pas elle va au garage pour le contrôle technique…

A la clinique vétérinaire, Rebecca n’écoute pas Charles. Elle est rivée sur son téléphone et regarde une photo de Manu. Il fait sa première opération à coeur ouvert sur un hamster et il lui reproche son manque de soutien. Au commissariat, Manu reçoit un message de Rebecca qui lui demande s’il vient à la salle cet après-midi…

Suzanne appelle sa banque, elle veut clôturer son livret A et son PEL, elle veut tout récupérer en espèces dès aujourd’hui.

Manu est avec Eve, elle remarque qu’il ne l’écoute pas. Ils arrivent à la salle, Manu veut renoncer en lui proposant d’aller boire un verre. Eve insiste, elle a tout prévu. Ils y vont, Manu coache Eve. Rebecca arrive et salue Manu… Plus tard, Manu doit filer au travail. Eve reste à la salle. Rebecca l’observe. Dans les vestiaires, Rebecca drague Eve ! Elle lui demande de l’aider à reboutonner son haut.

Le procureur montre à Becker l’article de Midi Libre. Il lui demande d’où vient la fuite, Becker est certain que ça ne vient pas de ses hommes. Mais le procureur est remonté ! Il veut absolument qu’il trouve la taupe.

Suzanne appelle Thierry. Son oncle ne va pas bien, il vit seul en Ariège et elle va le rejoindre. Elle lui dit qu’elle a fermé le resto. Thierry est désolé, il lui propose de l’accompagner mais elle refuse. Elle part tout de suite ! Elle lui dit que quoiqu’il arrive, elle l’aime. Thierry la sent bizarre, il demande à sa collègue de le ramener au commissariat.

Au commissariat, Elise récupère la liste fournie par la fédération de biathlon. Le président lui ramener les fiches de toutes les adhérentes. Elise découvre la fiche de Suzanne ! Il lui explique que c’était une championne, elle a commencé à l’âge de 15 ans. Elise informe Alex que c’est la copine de Thierry. Elle est sous le choc, elle ne l’imagine pas tirer sur des gens mais elle compte vérifier.

Manu rentre et retrouve Eve. Il lui demande si elle a aimé aller à la salle, elle lui dit que oui. Et elle lui explique qu’elle s’est faite draguer par une femme ! Elle lui dit que c’est celle qui lui a dit bonjour. Manu est surpris. Eve lui confie qu’elle a déjà eu une relation avec une femme, Manu ne le savait pas et l’interroge.

Thierry retrouve Suzanne au garage et la découvre entrain de changer ses plaques ! Il comprend tout !

