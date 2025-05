« Aux origines, l’esclavage » : la série documentaire ce soir sur France 2 (13 mai 2025)

Publicité





« Aux origines, l’esclavage » au programme TV du mardi 13 mai 2025 – Ce mardi soir, France 2 diffuse le documentaire inédit « Aux origines, l’esclavage ».





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Aux origines, l’esclavage » – présentation

Raconter l’esclavage en France, c’est affronter un pan de notre histoire longtemps enfoui dans la mémoire collective. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, la France a déporté 1,2 million d’hommes et de femmes, et réduit en servitude des millions d’Africains, tant sur son territoire que dans ses colonies.

Pendant plusieurs mois, nous avons mené l’enquête et proposé à six personnalités françaises — Kalash, JoeyStarr, Marie-Laure Garnier, Guillaume Hoarau, Karine Baste et Stefi Celma — de remonter le fil de leur généalogie.



De Saint-Malo à Cayenne, en passant par La Réunion, la Martinique, Nantes ou Bordeaux, ce film part aussi à la rencontre d’autres Français, descendants de négociants, de capitaines de navires négriers ou encore de figures de résistance comme Toussaint Louverture — tous héritiers d’une même histoire.

Cette exploration inédite, profondément ancrée dans l’histoire de France, révèle des parcours marqués par une lutte continue pour la liberté.