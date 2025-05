« Betty, la chance de sa vie » : votre téléfilm inédit ce 30 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Betty, la chance de sa vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 30 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Betty, la chance de sa vie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Betty, la chance de sa vie » : l’histoire, le casting

Depuis l’adolescence, Betty accumule les déceptions amoureuses. Persuadée d’avoir été victime d’un sort lancé par une camarade de classe au collège, elle croit fermement que tout homme dont elle tombe amoureuse finit par être frappé par le malheur. Lorsqu’elle fait la connaissance d’Alex, son voisin aussi charmant qu’intrépide, elle se retrouve face à un cruel dilemme. Photoreporter de métier, Alex mène déjà une vie à risque. Betty doit-elle s’autoriser à vivre cette relation au risque de lui attirer des ennuis, ou s’éloigner de lui pour le préserver ?



Avec : Laci J Mailey (Betty), Marco Grazzini (Alex), Meghan Heffern (Mya), David Epstein (Nelson)

Et à 15h50 « 20 ans à nouveau ! » (rediffusion)

Maggie Turner est une avocate talentueuse au sein du prestigieux cabinet Luckman, Reed & Baxter à Chicago, où une promotion en tant que collaboratrice associée semble à portée de main. Mariée depuis quinze ans à Josh, un professeur d’histoire, elle a de plus en plus le sentiment de le décevoir et que ses efforts pour la soutenir s’amenuisent. Les tensions entre eux deviennent palpables. Sur la route qui les mène chez les parents de Maggie pour célébrer leurs quarante ans de mariage, une question la hante : et si leur propre couple reposait sur des fondations fragiles ?

Avec : Katie Findlay (Maggie Turner), Wyatt Nash (Josh Turner), Marshall Williams (Rick Morgan), Brynn Godenir (Carrie Bowedin)