Les 12 coups de midi du 30 mai : Emilien continue, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

Publicité





Les 12 coups de midi du 30 mai 2025, 610ème victoire d’Emilien – Encore une victoire d’Emilien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître, remportant 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





A LIRE AUSSI : Emilien éliminé des 12 coups de midi : « il faut juste se souvenir des bons moments passés »

Les 12 coups de midi du 29 mai, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien monte ainsi à 2.414.968 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, une banane est apparue et s’ajoute aux indices précédents : en photo de fond, le pont Roberto Clemente Bridge à Pittsburgh, aux Etats-Unis, une chaussure à talon rose, une caméra ancienne, un bol de soupe à la tomate, et une bouche.

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit d’ Andy Warhol! La bouche le confirme, elle fait référence au pop-art. Explications des autres indices : le Roberto Clemente Bridge à Pittsburgh car Andy Warhol est né à Pittsburgh en 1928, une chaussure à talon rose car avant de devenir célèbre pour ses œuvres pop il était illustrateur de mode dans les années 1950, la caméra fait référence à son métier de réalisateur, et la soupe pour son oeuvre « 32 boîtes de soupe Campbell ».



Publicité





Noms déjà proposés pour cette étoile : Dua Lipa, Ryan Gosling, Léna Situations, Angèle, Céline Dion, Philippe Katerine

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+