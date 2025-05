C à vous du 28 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain, témoigne de la situation à Gaza après avoir passé un mois sur place

🔵 Cancer du sein : une révolution française trouve un moyen de déjouer la résistance aux traitements. On reçoit le Pr François-Clément Bidard, oncologue médical à l’IHU Institut des Cancers des Femmes de l’Institut Curie



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Karine Le Marchand pour l’émission “Une Ambition Intime” diffusée dimanche à 21h10 sur M6

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alberto Suardi, chef exécutif du restaurant “Big Mamma” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Doriane Pin, pilote automobile membre du programme junior “F1 Academy” avec l’écurie Mercedes-AMG; et Claire Chazal pour “Le Grand Échiquier – Spécial Charles Aznavour” diffusé demain à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi mai 2025 à 19h sur France 5.