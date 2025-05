C à vous du 6 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Le système de santé en France à bout de souffle ? On reçoit pour en parler Yannick Favennec-Bécot, député LIOT de la Mayenne

🔵 Estéban Salazar, Chef du Château du Theil, en Corrèze



🔵 Crise entre la France et l’Algérie : une « situation bloquée » ? On en parle avec l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, dans C à vous. Il publie le livre « France-Algérie, le double aveuglement » le 7 mai

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laurent Baffie pour sa chaîne Youtube et ses podcasts “Coloscopie” et “À Boire et à manger”; et Laurent Ruquier pour le livre “Ruquier, vies secrètes” écrit par Marcela Iacub et disponible le 7 mai

