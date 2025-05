C à vous du 9 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Léon XIV : les coulisses de son élection, son parcours, sa première homélie… On en parle avec Héloïse de Neuville, journaliste au service religion de La Croix

🔵 « La Meute » : enquête sur les dérives de Jean-Luc Mélenchon au sein de La France Insoumise. On reçoit les journalistes Olivier Pérou, du Monde et Charlotte Belaïch, de Libération, auteurs du livre “La meute » aux éditions Flammarion



🔵 🍽️ Au dîner de C àvous : Josée Dayan, pour un nouvel épisode de “Capitaine Marleau” diffusé ce soir à 21h10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Estéban Salazar, Chef du Château du Theil, en Corrèze

🔵 Dans la Suite de C à vous : Peterson Céüs, gymnaste, pour le premier tome de son manga “Céüs !”; Anne Le Nen, pour le spectacle “On va tous être d’accord… ou pas” joué actuellement par Marie Bô au Théâtre Lepic à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 9 mai 2025 à 19h sur France 5.