C dans l’air du 22 mai 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 22 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 mai : invités et le sommaire

⬛ JEAN CASSEGRAIN, Président directeur général de Longchamp

Les mesures douanières de D. Trump inquiètent les patrons. Selon le président du Medef Patrick Martin, « des centaines de milliers d’emplois » seraient menacés et Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a annoncé que 28 000 entreprises seraient impactées en France.

⬛ Retailleau / Villepin : la guerre des droites



Bruno Retailleau est depuis dimanche le nouveau président des Républicains, élu avec près de 74 % des voix face à Laurent Wauquiez (25,7 %). Une victoire saluée dans son camp, mais vivement critiquée par Dominique de Villepin. L’ancien Premier ministre dénonce une « dérive tragique » vers une droite « réactionnaire, ultraconservatrice et identitaire », accusant Retailleau de tenir un discours proche du Rassemblement national. Il fustige également son manque de résultats au ministère de l’Intérieur, l’appelant à se consacrer pleinement à sa fonction.

Ancien proche de Philippe de Villiers et soutien de François Fillon en 2017, Retailleau s’est imposé médiatiquement par ses prises de position musclées sur l’immigration, la sécurité et l’État de droit, qu’il ne juge « ni intangible ni sacré ». Il évoque un « ensauvagement », un « chaos migratoire » et une « décivilisation », concepts empruntés à l’extrême droite. Récemment, il a fait fuiter un rapport classé secret-défense sur l’influence des Frères musulmans, provoquant un rappel à l’ordre d’Emmanuel Macron. Ce dernier a retoqué ses propositions et exigé des mesures plus efficaces.

Retailleau prévient : les ministres LR quitteront le gouvernement si leurs convictions sont ignorées. Son élection marque-t-elle un virage idéologique pour la droite ? Quelle est sa vision, son projet, et que révèle le rapport controversé sur les Frères musulmans ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 22 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.