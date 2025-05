Un Si Grand Soleil Spoiler : Louis perd tout, Dimitri innocenté (vidéo épisode du 27 mai)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1650 du 27 mai 2025 – Les semaines à venir s’annoncent particulièrement difficiles pour Louis dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, Louis se rend à la douane avec Bertier car sa livraison de tee-shirts est bloquée sur le port de Sète…











Et ce que va lui dire la douane est tout sauf rassurant ! Les tee-shirts de Louis sont bloqués pour non-conformité, la procédure va prendre au moins 6 mois ! Louis tombe de haut et comprend qu’il est dans une grosse galère. Il est désagréable et Bertier le recadre : il ne peut s’en prendre qu’à lui-même !

De son côté, le client de Louis s’impatiente… Et alors que Laurine parle à Louis de leur réservation de week-end à Ibiza, Laurine lui avoue qu’il est dans une situation compliquée à cause de sa marchandise bloquée à la douane.

Pendant ce temps là au commissariat, Yann a enfin retrouvé la SDF qui vit à côté de l’endroit où Rebecca a été assassinée. Et elle témoigne : elle a vu un homme pousser Rebecca du haut du pont ! Mais elle ne reconnait pas Dimitri. Ça confirme son innocence mais Becker sait que le juge fait de lui le coupable idéal…



