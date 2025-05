Demain Nous Appartient spoiler : Jack doute de Rayane... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jack va commencer à avoir de gros doutes sur Rayane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Rayane a un comportement qui alerte Jack : il est fuyant, distant, et semble ailleurs.











Publicité





Et pour cause, Rayane a trompé Jack ! Fasciné depuis des semaines par le mystérieux Jimmy, il a fini par céder à la tentation… trompant ainsi son petit ami dans le plus grand secret. Si Jack n’a encore rien découvert, Rayane, lui, est de plus en plus rongé par la culpabilité. Il se montre distant, souvent absorbé par ses pensées. Jack, lucide, sent bien que l’homme qu’il aime s’éloigne peu à peu. Assisterait-on aux prémices de la fin pour ce couple emblématique ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Damien sous le choc, Philippine révèle son lourd secret ! (vidéo épisode du 15 mai)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1944 du 15 mai 2025 : Rayane a trompé Jack

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.