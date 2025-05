Demain Nous Appartient spoiler : la magnifique surprise de William à Aurore (vidéo épisode du 2 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – William et Aurore ont traversé des épreuves particulièrement difficiles depuis un an dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Après une rupture, un divorce sur le point d’être signé, une réconciliation et le virus qui a failli coûter la vie à Aurore, ils se retrouvent enfin. Et dans quelques jours, William va faire une magnifique surprise à Aurore.











Lees fiançailles de Nordine et Manon vont donner des idées à William. Ce dernier emmène Aurore à la Paillotte et il se met à genou… William tend une bague à Aurore, qui ne comprend pas. Il la demande de nouveau en fiançailles, histoire de lui rappeler qu’elle est la femme de sa vie !

William fait une belle déclaration à Aurore, qui est très touchée… Entre ces deux là, c’est désormais le bonheur et ça fait plaisir à voir !

