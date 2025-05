Roland Garros : suivre Nava / Rune en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros 2025 tennis – Nava / Rune en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La quatrième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le danois Holger Rune à l’américain Emilio Nava.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Ce soir, la terre battue parisienne est le théâtre d’un affrontement entre le Danois Holger Rune (tête de série n°10) et l’Américain Emilio Nava, bénéficiaire d’une wild card.

Holger Rune, 21 ans, est un habitué des grands rendez-vous parisiens, ayant atteint les quarts de finale en 2022 et 2023. Il arrive en confiance après avoir remporté le tournoi de Barcelone, où il a notamment battu Carlos Alcaraz en finale.



Emilio Nava, 23 ans, classé 137e mondial, a créé la surprise au premier tour en s’imposant en trois sets face à Botic van de Zandschulp. Ce match marque sa deuxième participation au tableau principal de Roland-Garros.

Nava / Rune en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Nava / Rune, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.