Eurovision 2025 : découvrez les pays finalistes

C’est demain soir à Bâle qu’aura lieu la grande finale du Concours Eurovision de la chanson 2025. A l’issue des deux demi-finales, on connait désormais les pays finalistes qui s’affronteront pour remporter la victoire samedi soir.











Le pays finalistes de l’Eurovision 2025

🇩🇪 Allemagne

Artistes : Abor & Tynna

Chanson : Baller

🇪🇸 Espagne

Artiste : Melody

Chanson : Esa Diva



🇫🇷 France

Artiste : Louane

Chanson : Maman

🇮🇹 Italie

Artiste : Lucio Corsi

Chanson : Volevo essere un duro

🇬🇧 Royaume-Uni

Artiste : Remember Monday

Chanson : What The Hell Just Happened?

🇳🇴 Norvège

Artiste : Kyle Alessandro

Chanson : Lighter

🇦🇱 Albanie

Artiste : Shkodra Elektronike

Chanson : Zjerm

🇸🇪 Suède

Artiste : KAJ

Chanson : Bara Bada Bastu

🇮🇸 Islande

Artiste : VÆB

Chanson : RÓA

🇳🇱 Pays-Bas

Artiste : Claude

Chanson : C’est la vie

🇵🇱 Pologne

Artiste : Justyna Steczkowska

Chanson : Gaja

🇸🇲 Saint-Marin

Artiste : Gabry Ponte

Chanson : Tutta l’Italia

🇪🇪 Estonie

Artiste : Tommy Cash

Chanson : Espresso Macchiato

🇵🇹 Portugal

Artiste : NAPA

Chanson : Deslocado

🇺🇦 Ukraine

Artiste : Ziferblat

Chanson : Bird of Pray

🇱🇹 Lituanie

Artiste : Katarsis

Chanson : Tavo akys

🇮🇱 Israël

Artiste : Yuval Raphael

Chanson : New Day Will Rise

🇦🇲 Arménie

Artiste : PARG

Chanson : SURVIVOR

🇩🇰 Danemark

Artiste : Sissal

Chanson : Hallucination

🇦🇹 Autriche

Artiste : JJ

Chanson : Wasted Love

🇱🇺 Luxembourg

Artiste : Laura Thorn

Chanson : La poupée monte le son

🇫🇮 Finlande

Artiste : Erika Vikman

Chanson : Ich komme

🇱🇻 Lettonie

Artiste : Tautumeitas

Chanson : Bur man laimi

🇲🇹 Malte

Artiste : Miriana Conte

Chanson : Serving

🇬🇷 Grèce

Artiste : Klavdía

Chanson : Asteromáta

Qui sont les favoris ?

Parmi les favoris de cette édition, la Suède se distingue avec le trio KAJ et leur chanson festive « Bara Bada Bastu », mettant en avant la tradition du sauna. La France est représentée par Louane avec « Maman », une ballade émotive. L’Espagne mise sur Melody et son titre « Esa Diva », tandis que l’Allemagne propose le duo Abor & Tynna avec « Baller ».

La finale promet une diversité musicale et culturelle, reflétant la richesse des talents européens. Elle sera diffusée en direct le samedi 17 mai à 21h00 sur France 2.