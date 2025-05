HPI du 15 mai 2025 : lancement de la saison 5 ce soir sur TF1 (vidéo)

Publicité





HPI du 15 mai 2025 – La série à succès « HPI » est de retour ce jeudi soir sur TF1 pour le lancement de la 5ème et dernière saison inédite. Au programme ce soir, un premier épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Publicité





HPI, présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?

HPI du 15 mai 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 1 « Du grave à l’aigu » : Depuis la naissance de Léo, Morgane a emménagé chez Karadec avec ses quatre enfants. Tous deux sont désormais colocataires, coparents… et toujours collègues ! Après un congé parental rythmé par les nuits blanches et les bivouacs improvisés dans le salon, l’heure de la reprise a sonné pour notre duo. Mais entre la fatigue accumulée, les galères de garde d’enfants et une affaire criminelle aussi étrange qu’éprouvante, cette journée au rythme effréné pourrait bien devenir la plus longue de leur vie !



Publicité





Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Myra Tyliann (Afida), Adèle Choubard (Claire Collègue), Michaël Erpelding (Nicolas le braqueur), Yann Sundberg (Jacques Bayeur), Wanda Tymoszewska (Elzbieta Kowalski), Sebastian Haber (Adrian Kowalski), Gilbert Bouchard (Professeur Labial)

Avec la participation de : Michèle Moretti (Agnès Alvaro)

VIDÉO HPI du 15 mai 2025 : la bande-annonce