Eurovision : Louane a dévoilé la mise en scène de « Maman » en répétitions (VIDÉO)

Hier soir, Louane a marqué les esprits lors des répétitions de la deuxième demi-finale de l’Eurovision 2025 en dévoilant, pour la première fois, la mise en scène intégrale de sa chanson « Maman ». Une performance poignante, chargée d’émotion, qui a déjà fait grand bruit dans les coulisses du concours.











La chanteuse française, connue pour sa sensibilité et sa voix unique, a livré une interprétation bouleversante dans une version encore plus intime et théâtrale. Les répétitions, qui se sont tenues hier soir à Bâle, ont permis de découvrir une scénographie sobre mais puissante, centrée sur l’émotion brute des paroles. Louane commence par tenir un sablier avant de se tenir debout dans un flot continu de sable. La chanteuse semble prête à conquérir l’Europe !

Sa performance sera diffusée ce jeudi soir en direct sur France 4, lors de la deuxième demi-finale du concours. Elle figurera également samedi soir lors de la grande finale, où Louane représentera officiellement la France, pays membre du Big Five, et donc qualifié d’office.

Les fans de la première heure comme les téléspectateurs occasionnels auront ainsi deux occasions de découvrir cette prestation déjà très attendue. Un rendez-vous à ne pas manquer.



VIDÉO Louane sur les répétitions de la 2ème demi-finale de l’Eurovision