Ici tout commence du 30 mai : Bérénice entre la vie et la mort ! (résumé + vidéo épisode 1187 en avance)

Ici tout commence du 30 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1186 – Le drame du Double A est lourd de conséquences dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Bérénice est la seule à être encore hospitalisée, dans un état grave.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 30 mai – résumé de l’épisode 1187

Constance est profondément inquiète pour sa jeune sœur, Bérénice, qui est dans un état grave à l’hôpital. Et les nouvelles du médecin sont loin d’être rassurantes. Ils redoutent une intoxication au cyanure, probablement causée par un manioc mal préparé. Mais la cheffe, Anaïs Grimbert, affirme avoir respecté toutes les précautions nécessaires. Hélas, sans certitude sur l’origine de l’intoxication, impossible d’entamer un traitement adapté. Constance implore Emmanuel de retourner parler à Anaïs pour être certain qu’elle n’a pas fait d’erreur !

Teyssier demande alors à Anaïs de reproduire la recette… Mais elle est perdue et ne se rappelle plus de ce qu’elle a fait exactement. Teyssier appelle Constance pour que l’hôpital administre l’antidote à Bérénice. Mais la jeune femme réagit mal, elle est entre la vie et la mort… Carla tient Anaïs pour responsable.



Pendant ce temps là, Maya reconnait son attirance pour Gaspard, qui entend tout… Et Sabri, qui s’est fait voler son portable, avoue qu’il trichait régulièrement avec l’IA !

Ici tout commence du 30 mai 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.