Roland Garros : Alcaraz, Halys, Musetti et Tiafoe au programme ce vendredi 30 mai 2025

Nouvelle journée et début du 3ème tour ce vendredi 30 mai 2025 à Roland-Garros ! Après les éliminations de Gasquet, Moutet, Monfils, Humbert et Herbert hier côté français, aujourd’hui on attend Quentin Halys. Du côté des têtes de série, le tenant du titre Carlos Alcaraz, Musetti, ou encore Tiafoe joueront aujourd’hui.











🏆 Les têtes de série en action

🎾 Lorenzo Musetti (7) affronte Mariano Navone à 11h sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Carlos Alcaraz (2) affronte Damir Dzumhur en night session sur le court Philippe Chatrier

🎾 Frances Tiafoe (15) affronte Sebastian Korda en dernière rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Tommy Paul (12) affronte Karen Khachanov en deuxième rotation sur le court Simonne-Mathieu

🇫🇷 Les Français à suivre



🎾 Quentin Halys affronte Holger Rune (10) en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier

📺 Où suivre les matchs ?

Les rencontres sont diffusées en direct sur France Télévisions et Eurosport. Les sessions diurnes débutent à 11h sur la plupart des courts, et à 12h sur le court Philippe-Chatrier. La session nocturne commence à 20h15 et sera diffusée en exclusivité sur Prime Vidéo.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.