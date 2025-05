« Le Grand Bain » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (11 mai 2025)

Publicité





« Le Grand Bain » est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Ue comédie événement signée Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, ou encore Virginie Efira.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« Le Grand Bain » : l’histoire

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et leurs compagnons s’entraînent, encadrés — plus ou moins fermement — par Delphine, une ancienne championne de natation. Ensemble, ils retrouvent un sentiment de liberté et d’utilité. Ils décident alors de se lancer à fond dans une discipline jusque-là réservée aux femmes : la natation synchronisée. Une idée insolite, certes, mais ce défi va leur offrir une nouvelle raison d’avancer.



Interprètes : casting

Et avec dans les rôles principaux : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs, Philippe Katerine, Félix Moati, Alban Ivanov et Balasingham Thamilchelvan…

Le saviez-vous ?

– Les acteurs se sont entrainés pendant sept mois, notamment avec Julie Fabre, ancienne entraîneuse de l’équipe de France de natation synchronisée olympique;

– Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2018;

– Beau succès au box-office avec 4 269 036 entrées lors de sa sortie en salles en 2018.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film.

Dimanche soir @TF1 "Le grand bain" de Gilles Lellouche 💦 pic.twitter.com/O0e78TxQfb — TF1 Pro (@TF1Pro) August 17, 2023

Ce soir plongez-vous dans « Le Grand Bain »…. sur France 2 !