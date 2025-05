McDonald & Dodds du 11 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« McDonald & Dodds » du 11 mai 2025 – France 3 lance la saison 4 inédite de la série « McDonald & Dodds » ce dimanche soir à la télé. Au pogramme, le premier épisode de la saison.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV







McDonald & Dodds du 11 mai 2025 : l’épisode de ce soir

Épisode 2 : La règle de trois

McDonald et Dodds sont confrontés à deux homicides qui, à première vue, ne semblent pas liés. Susie Green, une journaliste d’investigation, meurt d’un choc anaphylactique. Allergique aux noix, elle aurait été empoisonnée via un rouge à lèvres altéré. Nevis McLintock, son jardinier, affirme avoir vu sa fille, Lola Baker, fouiller dans ses affaires, ce qui conduit à l’arrestation de la jeune femme. Le lendemain, les deux enquêteurs sont appelés sur une nouvelle affaire : Ann Hegarty est retrouvée tuée d’une balle dans la tête à son domicile. En creusant, ils découvrent que la victime vivait sous une fausse identité et qu’elle était en réalité Ann Holgate, portée disparue depuis trente-huit ans…

Avec Jason Watkins (Lieutenant Dodds), Tala Gouveia (Capitaine Lauren McDonald), Claire Skinner (Commissaire Mary Ormond), Charlie Chambers (Agent Samuel Goldie), Bhavik C. Pankhania (Agent Lee)



« McDonald & Dodds » : rappel de la présentation de la saison 4

À Bath, dans le comté du Somerset, au sud-ouest de l’Angleterre, l’audacieuse enquêtrice McDonald fait équipe avec le réservé Dodds. Pour la première fois en dix ans, ce discret inspecteur se retrouve sous les projecteurs et révèle un talent insoupçonné pour résoudre des énigmes complexes.