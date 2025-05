Le Grand Échiquier du 29 mai : les invités de la spéciale Aznavour ce soir sur France 2

Publicité





Le Grand Échiquier du 29 mai 2025 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite est consacrée à Charles Aznavour, monument de la chanson française et ambassadeur culturel à travers le monde, qui fut même sacré « Entertainer of the Century » par CNN.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Publicité





Le Grand Échiquier du 29 mai 2025 : présentation

Présentée par Claire Chazal et André Manoukian depuis le cadre somptueux de l’Opéra Royal de Versailles, cette soirée exceptionnelle retracera le parcours hors du commun de Charles Aznavour : de son enfance à ses débuts laborieux, de sa rencontre décisive avec Édith Piaf à ses plus grands succès, en passant par ses engagements et l’empreinte indélébile qu’il laisse sur la chanson française.

Pour saluer cet artiste emblématique, une grande diversité d’interprètes venus d’horizons variés — chanson, lyrique, jazz, rap, musique classique et arts du spectacle — revisiteront son répertoire et rendront hommage à la force de ses mélodies et de ses mots.



Publicité





Les invités ce soir

Parmi eux : Dany Brillant, Carla Bruni, Matthieu Chedid, Zaho de Sagazan, Patrick Bruel, Thibaud Cauvin, Charlotte Cardin, Oxmo Puccino, Naestro, Jakub Josef Orliński, Aleksander Debicz, Kristina Aznavour & Erik Berchot, Solann, Christina Galstian, Narek Kazazyan,

ainsi que la Compagnie Yeraz et l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dirigé par Adrien Perruchon.

Avec 1300 chansons interprétées en neuf langues et une carrière de 70 ans, Charles Aznavour a profondément transformé la chanson française, abordant des thèmes universels avec une rare sensibilité. Le Grand Échiquier lui consacre un hommage vibrant, empreint de musique et d’émotion.