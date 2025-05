Tandem du 29 mai : l’épisode « Retour vers le passé » ce soir sur France 3

Publicité





Tandem du 29 mai 2025, votre épisode ce soir – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Tandem », avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 29 mai 2025 : l’épisode « Retour vers le passé

Léa et Paul, jeunes amoureux, s’offrent des vacances en famille dans la nouvelle maison d’Annie et Pierre, loin de Montpellier et de la gendarmerie. Ils comptent bien profiter de ce moment d’accalmie. Mais leur tranquillité vole en éclats lorsqu’ils découvrent un bras abandonné sur un sentier de randonnée. Rapidement, ils comprennent que ce membre appartient à un corps repêché dans les marais de l’étang de Thau.

Les analyses révèlent l’identité de la victime : Ludivine Camus, ancienne amie de Léa… et ex-petite amie de Paul, morte il y a vingt-huit ans. Officiellement, elle s’était suicidée. Mais pourquoi ce bras réapparaît-il maintenant ? Et pourquoi sur leur chemin ? Dans l’ombre, quelqu’un semble tirer les ficelles, les manipuler. Dans quel but ? Révéler une vérité ? Obtenir vengeance ?



Pour comprendre, Léa et Paul vont devoir affronter les fantômes du passé et rouvrir une affaire que tout le monde pensait close. L’enquête les ramène en 1994, alternant avec le présent, entre souvenirs enfouis, révélations et blessures jamais cicatrisées.

À travers ces allers-retours dans le temps, on découvre les origines de leur histoire d’amour, dans des flash-backs parfois drôles, parfois bouleversants. Comme un album photo qu’on feuillette, chaque souvenir éclaire un pan oublié de leur relation.

Mais exhumer le passé n’est jamais sans conséquence. Leur couple, récemment reformé, va être mis à rude épreuve. Car derrière les sourires et les souvenirs, des secrets sommeillent encore. Et si Paul et Léa ne se connaissaient pas aussi bien qu’ils le pensaient ? Peut-on vraiment faire confiance à celui ou celle qu’on aime ? Une chose est sûre : ces révélations pourraient bien tout faire basculer.

Le casting

Avec Astrid Veillon (Commandante Léa Soler), Stéphane Blancafort (Capitaine Paul Marchal), Alban Casterman (Lieutenant Célestin Morel), Nelly Lawson (Camille Barbier), Patrick Descamps (Colonel Pierre Soler), Titouan Laporte (Thomas), Sarah-Cheyenne (Alice), Isabelle Tanakil (Annie Soler), Marie Bernard (Appolline), François-Dominique Blin (Franck Marvaud), Damien Jouillerot (Fabrice Fournier, 50 ans), Charles Lelaure (Clément Chassagne), Manoëlle Gaillard (Hélène Chassagne), Alicia Mathenna (Justine Camus), Léa François (Anaïs Camus), Myriam Bourguignon (Elodie Fabre), Quentin Menard (Loïc Le Gall), Mathys Payet (Théo Briand), Charly Brault (Fabrice Fournier, 25 ans),

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort