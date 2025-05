Arnaques du 29 mai : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 29 mai 2025 – Ce jeudi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 29 mai 2025 : « Spéciale foires : bons plans ou arnaques ? »

Chaque année, plus de 20 millions de Français sillonnent les allées des foires, à la recherche de la bonne affaire. Mais derrière les démonstrations spectaculaires et les promesses alléchantes, les achats sont-ils toujours avisés ? Les prix valent-ils vraiment le coup ? Et surtout, les produits tiennent-ils leurs engagements ?

Notre équipe a plongé dans l’univers haut en couleur des foires : entre camelots survoltés, gadgets “révolutionnaires” et discours bien rodés, jusqu’où peut-on faire confiance à ces vendeurs ?



Parmi les incontournables : l’électroménager. Robots lave-vitres, aspirateurs tout-en-un, appareils à plusieurs centaines voire milliers d’euros… sont-ils réellement efficaces ? Investissement rentable ou piège bien emballé ?

Côté gourmandise, les produits du terroir font saliver : saucissons, nougats, truffes… Mais que valent réellement ces spécialités vendues sous chapiteau ? Nous avons goûté, comparé, et mené l’enquête.

Dans le domaine de l’aménagement, les poêles à bois séduisent de plus en plus. Mais certains vendeurs profitent de cette tendance pour multiplier les pratiques douteuses, laissant des clients désemparés. Nous avons remonté les pistes et confronté les responsables.

Et puis, il y a les véritables stars des foires : les camelots. Sarah, Mireille, Inès et Victoria se sont laissées tenter à la foire de Lyon. Auront-elles flairé la bonne affaire… ou été victimes de belles paroles ?

Tests en conditions réelles, témoignages édifiants, face-à-face tendus avec certains vendeurs… Arnaques ! vous emmène dans les coulisses des foires pour séparer le vrai du faux — et éviter que vous ne vous fassiez avoir.