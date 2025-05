Les 12 coups de midi : Emilien éliminé sur les derniers tournages ? Réponse !

Publicité





Emilien, le plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu culte de TF1 « Les 12 coups de midi », a-t-il enfin été éliminé sur les derniers tournages du jeu ? Selon nos informations, on peut vous révéler que non, Emilien n’a toujours pas été éliminé et il sera toujours sur votre petit écran au début de l’été. Malgré les nombreuses spéculations autour de la fin imminente de son règne, le jeune champion continue d’enchaîner les victoires face à ses adversaires.











Actuellement en pleine session de tournages avec Jean-Luc Reichmann, il ne lui reste qu’une semaine d’enregistrement avant de pouvoir profiter d’un mois de vacances bien méritées. Une pause estivale habituelle pour l’équipe de l’émission, qui ne devrait certainement toujours pas marquer la fin de l’aventure pour Emilien.

Toujours aussi calme, réfléchi et impressionnant de culture générale, Emilien continue d’écrire l’histoire du jeu avec une longévité inégalée. La question que tout le monde se pose désormais : jusqu’où ira-t-il ?

Une chose est sûre, les téléspectateurs retrouveront Emilien dès ce midi sur TF1 et pour encore plusieurs semaines !



