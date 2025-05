Les Enfants de la Télé du 18 mai 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 18 mai 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 18 mai : les invités

Ce dimanche, « Les Enfants de la télé » reviennent avec un numéro inédit plein de rires, de nostalgie et de surprises ! Laurence Boccolini reçoit un plateau aussi étonnant que réjouissant :

👩‍⚕️ Caroline Estremo, l’infirmière devenue humoriste ;

🎤 Chantal Goya, l’éternelle idole des enfants ;

🎼 Frédéric Zeitoun, amoureux des mots et de la musique ;

🌟 Billy Crawford, star des années 2000 au charme toujours intact ;

🎥 Gérard Holtz, figure incontournable du journalisme sportif.



Au programme : fous rires garantis, images cultes, casseroles mythiques et confidences inattendues. Une émission à savourer sans modération !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 18 mai 2025 à 18h10 sur France 2.