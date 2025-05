Mask Singer : quelle célébrité se cache sous le Bison ? Indices et pronostic !

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur le Bison – C’est ce soir qu’aura lieu le 4ème prime de la saison 7 de « Mask Singer » avec 6 costumes encore en compétititon. Vous vous demandez qui est derrière le Bison ? On fait le point sur les indices !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : quelle star est sous le Bison ?

Le costume du Bison dans Mask Singer intrigue autant qu’il impressionne. Avec sa tête imposante coiffée d’un brushing soigné, son armure scintillante et son allure de guerrier nordique, il ne passe pas inaperçu. Symbole de force et de mystère, il est au centre d’indices étonnants : un piano, un brushing impeccable, une origine « du froid », des références à la Reine des Neiges et à James Bond, ou encore un drapeau suédois. On apprend aussi qu’il n’a jamais chanté à l’Eurovision et qu’il a souvent été un deuxième choix…

Ces éléments sèment le doute. Les enquêteurs sont perdus, hésitant entre humour, musique et cinéma. Du côté des téléspectateurs, les théories fusent : Stéphane Rousseau pour l’humour et l’accent, Tom Leeb pour la musique et l’international, ou encore David Hallyday, jamais loin des projecteurs.



Les indices sur le Bison

– un piano

– brushing

– un personnage qui vient du froid, la musique de la Reine des Neiges

– James Bond

– deuxième choix

– drapeau de la Suède

– il n’a jamais chanté à l’Eurovision

Propositions des enquêteurs : Amir, Roch Voisine, Emmanuel Moire, Bruno Pelletier, Garou

La dernière prestation du Bison sur « Beautiful Things » de Benson Boone

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer du Bison ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 23 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.