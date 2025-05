Mask Singer : quelle star est sous le Bolide ? Indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 indices sur le Bolide – Place au second prime de la saison 7 de « Mask Singer » ce vendredi soir avec 6 nouveaux costumes à découvrir. Parmi eux, le Bolide !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui est derrière le costume du Bolide ?

Ce soir, le second prime de la saison 7 de Mask Singer promet de faire chauffer les moteurs avec l’arrivée d’un tout nouveau costume aussi original que spectaculaire : le Bolide !

Véritable incarnation de la vitesse et de l’énergie, le Bolide ne passe pas inaperçu sur scène. Recouvert d’une carrosserie jaune éclatante aux rayures noires rappelant les voitures de course, le costume est un savant mélange de technologie et de fantaisie. Son visage animé, avec de grands yeux expressifs incrustés dans un pare-brise, lui donne une personnalité attendrissante et malicieuse.



Le design évoque à la fois l’univers des circuits automobiles et celui des dessins animés. Avec ses roues stylisées en guise de bras, ses drapeaux à damier et son immense aileron dorsal, le Bolide semble tout droit sorti d’une ligne de départ, prêt à franchir la ligne d’arrivée en beauté.

Entouré de danseurs en combinaisons de mécaniciens flashy, ce personnage promet des performances survoltées et une présence scénique explosive. Mais qui se cache sous ce capot animé ? Une star de la chanson, un humoriste, un sportif ? Le mystère reste entier…

Indices à venir dès ce soir

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger