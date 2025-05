Mask Singer : qui est sous le masque du Panda Roux ? Indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 indices sur le Panda Roux – A quelques heures du prime 4 de la saison 7 de « Mask Singer », vous êtes curieux de savoir qui est sous le masque énigmatique du Panda Roux !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le Panda Roux ?

Avec son pelage flamboyant et ses grands yeux attendrissants, le Panda Roux a conquis le public dès sa première apparition. Son costume, à la croisée de la haute couture et de l’univers féerique, mise sur des textures travaillées, une palette de bleus subtils et une silhouette irrésistiblement mignonne et câline.

Mais attention à ne pas s’y tromper : sous cette apparence adorable se cache une personnalité prête à plier le game ! Entre clins d’œil à l’outfit stylé et indices sportifs comme le ballon de foot, tout laisse penser que le Panda Roux allie charme et force.



Si les enquêteurs nagent encore en pleine confusion, les internautes, eux, ont leur petite idée : et si ce panda masqué était Romane Dicko, championne olympique au palmarès impressionnant ? Une chose est sûre : le Panda Roux n’a pas fini de faire parler de lui !

Les indices sur le Panda Roux

– haute couture

– bleu

– mignon, calin

– plier le game

– outfit

– ballon de foot

– elle n’a pas fait Danse avec les Stars

Propositions des enquêteurs : Michèle Bernier, Melha Bedia, Clotilde Courau

La dernière prestation du Panda Roux sur « Besoin d’amour » de France Gall

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Panda Roux ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger