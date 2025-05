Michael Schumacher : des nouvelles rares mais porteuses d’espoir en 2025

Publicité





Douze ans après son tragique accident de ski à Méribel en décembre 2013, l’état de santé de Michael Schumacher demeure entouré de discrétion. Cependant, quelques informations récentes offrent un aperçu de sa situation actuelle et il se serait même déplacé pour l’accouchement de sa fille, Gina, le mois dernier.











Un état de santé toujours fragile

Selon le journaliste allemand Felix Görner, proche de la famille Schumacher, le septuple champion du monde de Formule 1 ne peut plus communiquer verbalement et nécessite des soins constants. Il est entièrement dépendant de ses soignants et vit reclus dans sa villa en Suisse, entouré d’un cercle restreint d’une vingtaine de personnes autorisées à le voir .

Un geste symbolique qui ravive l’espoir



Malgré cette situation, un événement récent a suscité l’émotion dans le monde du sport automobile. Michael Schumacher a signé, avec l’aide de son épouse Corinna, le casque de Sir Jackie Stewart aux côtés d’autres champions de F1. Ce geste, le premier public depuis son accident, a été perçu comme un signe encourageant par ses fans et anciens collègues.

Présence familiale et moments précieux

En avril 2025, Michael Schumacher aurait été transporté en hélicoptère pour assister à la naissance de sa première petite-fille, Millie, fille de Gina Schumacher. Bien que sa présence au mariage de sa fille reste incertaine, ces moments familiaux témoignent de son implication dans la vie de ses proches malgré les défis.

La relève assurée par Mick Schumacher

Son fils, Mick Schumacher, continue de faire honneur au nom familial. Après une période en endurance avec Alpine, Mick envisage un retour en Formule 1 en 2026, potentiellement avec l’équipe Cadillac. Soutenu par Sebastian Vettel, cette perspective ravive l’enthousiasme des fans pour voir un Schumacher de retour sur la grille .