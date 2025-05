Plus belle la vie spoiler : le choc, Ariane surprend le procureur et la juge qui... (20 mai 2025)

Publicité





C’est une découverte choc qui attend Ariane demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que c’est la juge Colbert qui était visée par le tireur, dans l’épisode du mardi 20 mai, Ariane va surprendre la juge avec le procureur Durieux en pleine dispute !…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une révélation choc, Apolline mal, les résumés jusqu’au 6 juin 2025

Au commissariat, le procureur vient parler à Ariane, qui est seule dans un bureau… Il dit vouloir apprendre à mieux la connaitre. Mais Ariane l’envoie sèchement balader et Durieux n’hésite pas à le menacer ! Il lui rappelle qu’il a tous les pouvoirs avec elle, y compris la muter à l’autre bout du monde s’il en a envie !

De leur côté, Patrick et Jean-Paul ne prennent pas Ariane au sérieux et elle se sent bien seule face à Durieux, que tout le monde trouve sympa… Jean-Paul envoie Ariane faire signer des documents à la juge Colbert.



Publicité





Au tribunal, c’est le choc pour Ariane. Elle s’apprête à frapper à la porte de la juge Colbert mais elle surprend une violente dispute entre elle et le procureur Durieux ! Durieux insulte la juge, qui lui crie dessus et lui demande d’arrêter ! Ariane est sous le choc et entre sans frapper…